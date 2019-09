Michele Sodano su votazione “Acqua pubblica”

La votazione dei Sindaci della Provincia di Agrigento, a favore di una gestione pubblica del servizio idrico, segna una vittoria storica dei cittadini. Dobbiamo ringraziare le associazioni e i comitati che hanno sempre fatto sentire la propria voce, opponendosi a chi voleva consegnare ai privati un servizio di primaria importanza.

Adesso si continui il lavoro in Parlamento, con la Legge sull’acqua pubblica del Movimento 5 Stelle a prima firma Daga, di cui sono co-firmatario. Se fino a ora il disegno di legge é stato bloccato dalla Lega di Matteo Salvini, che non ha mai condiviso il provvedimento, siamo confidenti che, anche a fronte della maggiore sensibilità sull’ambiente, con il nuovo governo si possa finalmente realizzare la volontà degli Italiani che nel 2011 hanno vinto un referendum il cui esito é stato chiarissimo: in Italia l’acqua deve essere pubblica.