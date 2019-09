La Pallavolo Aragona batte ancora una volta il Marsala di A2

La SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA di B1 vince con merito l’amichevole contro il Marsala di serie A2. Il test match si è disputato nella palestra “Fortunato Bellina” di Marsala ed è terminato 1 a 3. Le due formazioni hanno dato poi vita ad un ulteriore set, anch’esso vinto da capitan Donà e compagne con il punteggio finale di 11-15. La gara è stata patrocinata dal Comitato regionale Fipav Sicilia. La SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA si è aggiudicata nettamente il primo set 17-25, mettendo in mostra una buona organizzazione di gioco, compattezza tra i reparti e un gruppo sempre più affiatato. Il Marsala, che il prossimo 6 ottobre farà il suo esordio in casa nel campionato di A2 contro il Montecchio, ha vinto il secondo set 25-19. Bello, avvincente ed incerto fino al termine il terzo set che è stato vinto sul filo di lana dalla SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA 23-25, apparsa più determinata e concentrata nei momenti topici. Il quarto set è stato letteralmente dominato dalla squadra del presidente Nino Di Giacomo, 16-25, che ha sciorinato una buona pallavolo e mostrato un’ottima condizione fisica. Coach Luca Secchi, nel corso della partita, ha utilizzate tutte le giocatrici a disposizione tranne l’opposto Ramona Aricò, accorto di preparazione atletica. Prestazione, dunque, super positiva per la formazione aragonese che migliora in ogni fondamentale in vista dell’inizio del campionato di serie B1 in calendario il prossimo 19 ottobre, in casa al PalaNicosia di Agrigento, contro il forte Connetti.it Chieti.