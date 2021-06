Michele Sodano: “Inopportuna la scelta di riabilitare a livello politico Razza”

“Trovo totalmente inopportuna la scelta del Presidente Nello Musumeci di riabilitare a livello politico Ruggero Razza.” Lo dice il deputato nazionale Michele Sodano che continua: “L’ex Assessore alla Sanità Siciliana è tutt’ora indagato perché, secondo gli inquirenti, avrebbe utilizzato il suo ruolo, per “armonizzare” i numeri dei morti covid, consentendo alla Sicilia di rimanere in zone meno restrittive, pur non sussistendone le condizioni.