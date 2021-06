Consigliere Vaccarello annuncia: “blackout zona ex Asi ridotto da 8 a 3 ore”

I tempi dei disagi dovuti al black out previsto per domani, 4 giugno, dall’Enel saranno ridotti. Lo annuncia il consigliere comunale del gruppo Uniti per la città, Angelo Vaccarello, dopo le sollecitazioni che ha ricevuto dai titolari delle tante attività produttive ricadenti nell’area ex Asi, la zona industriale di Agrigento, Favara e Aragona.

“Devo ringraziare per la disponibilità oltre al Sindaco Franco Miccichè soprattutto l’Ingegnere dell’Enel Casimiro Inzerillo per aver trovato una soluzione meno invasiva per l’intervento dell’Enel domani nella zona industriale a nord della città dei templi.

Di fatti si è addivenuti a una soluzione per gli interventi indifferibili dell’Enel in quell’area che originariamente dalle 8.30 alle 16.30 prevedeva la chiusura e i disagi con il black out per tutta la giornata con il conseguente disagio per le aziende in loco.

Adesso grazie alla mediazione l’interruzione sarà ridotta massimo a 3 ore e quindi lavoratori e aziende potranno organizzarsi senza chiudere la catena produttiva.

Una soluzione che mi sembra di buon senso ed equanime che tutela l’area industriale e commerciale della città e chi ci lavora quotidianamente.”