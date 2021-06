“Eventi per attrarre i turisti”: ecco la proposta di Tante case, tante idee

“Il Comune di Agrigento stili un calendario di eventi grandi e piccoli da istituire all’assessorato del Turismo.” La proposta dell’Associazione Turistica Tante Case tante Idee. L’idea è quella di “un elenco dove siano individuati gli eventi religiosi, folkloristici, enogastronomici, sportivi e culturali – dice il presidente dell’Associazione Domenico Vecchio- capaci di attrarre turisti e visitatori. L’obiettivo è destagionalizzare il mercato attraverso l’attuazione di una strategia di promozione efficace, capace di richiamare visitatori, generare reddito e occupazione su tutto il territorio agrigentino, in particolar modo adesso che ci troviamo nella fase della ripartenza. Chi gestisce le strutture deve avere un quadro completo degli eventi, per pianificare tariffe, campagne ed offerte promozionali, ma anche da mostrare ai visitatori che una volta qui chiedono informazioni sulle iniziative in programma. Sarebbe una bella novità che l’Assessore comunale Picarella saprà sicuramente pianificare. In attesa di rivedere riunita la consulta del Turismo, immaginiamo ormai a fine estate, considerato che la stagione è ormai alle porte- conclude il presidente di Tante case, tante idee- ricordiamo che la città deve dotarsi anche di una mappa dettagliata dei luoghi di maggiore interesse che i gestori possano donare agli ospiti che versano la tassa di soggiorno una volta arrivati nella struttura.”