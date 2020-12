I panettoni del sindaco al personale ed ai detenuti della casa circondariale

AGRIGENTO. Il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore Roberta Lala hanno fatto visita alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa per consegnare 550 panettoni donati dall’assessore Lala e da distribuire ai detenuti e al personale civile e militare della casa della Casa Circondariale. Ad accoglierli sono stati il direttore Renato Persico, il comandante della Polizia Penitenziaria, Giuseppe Lo Faro, il comandante del Nucleo Traduzioni, Gesuela Pullara, il dirigente dell’Ente di Assistenza per il personale Giuseppe Di Rosa, la responsabile del servizio Uepe, dott. Rosa Maria Miraglia e Fabio La Marca in rappresentanza della popolazione popolazione detenuta. E’ stata un’occasione per fare gli auguri di Natale al personale e simbolicamente a tutti i detenuti.