Commozione e fair play nel giorno del passaggio della fascia tricolore. Il sindaco uscente: «Resto a disposizione della città e della nuova amministrazione».

Si chiude con emozione, applausi e parole di grande correttezza istituzionale l’esperienza amministrativa di Francesco Miccichè alla guida del Comune di Agrigento. Nel giorno della proclamazione di Michele Sodano a nuovo sindaco della città, il primo cittadino uscente ha voluto partecipare personalmente al passaggio di consegne, consegnando la fascia tricolore al suo successore.

Un momento carico di significato, vissuto con evidente commozione.

«Sono molto emozionato», ha dichiarato Miccichè. «Ringrazio Michele Sodano per le belle parole spese nei miei confronti. Del neo sindaco di Agrigento percepisco l’entusiasmo e la tenacia. Gli rivolgo i migliori auguri di buon lavoro e un vivissimo in bocca al lupo. Amministrare non è un’impresa semplice».

Parole che testimoniano un clima di rispetto reciproco al termine di una lunga esperienza amministrativa che ha segnato gli ultimi anni della vita politica cittadina.

Nel tracciare un bilancio del lavoro svolto, Miccichè ha rivendicato i risultati ottenuti sul fronte finanziario e della programmazione delle opere pubbliche.

«Lascio un Comune con un ottimo fondo cassa, con 103 milioni di euro di lavori già decretati, alcuni già avviati e altri da avviare», ha sottolineato il sindaco uscente.

Un patrimonio progettuale che adesso passerà nelle mani della nuova amministrazione guidata da Michele Sodano, chiamata a portare avanti gli interventi programmati e ad affrontare le emergenze che attendono la città.

A colpire è stata soprattutto la disponibilità manifestata da Miccichè nei confronti della nuova squadra di governo.

«Rimango a disposizione della nuova amministrazione per qualsiasi esigenza, a servizio della città», ha concluso.

Un messaggio di collaborazione e fair play istituzionale che ha accompagnato l’ultimo giorno di Francesco Miccichè da sindaco di Agrigento e l’inizio della nuova stagione amministrativa targata Michele Sodano.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp