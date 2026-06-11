Gli istituti scolastici della provincia di Agrigento si preparano a vivere uno dei momenti più significativi: l’esame di maturità . Sono 3.599 gli studenti, tra candidati interni ed esterni delle scuole statali, che affronteranno l’esame per l’anno scolastico 2025/26. Il dato è in calo rispetto ai 3.722 studenti che hanno sostenuto l’esame nel 2025. A coordinare lo svolgimento delle prove nel territorio agrigentino saranno 109 commissioni, presiedute da un presidente esterno e composte da commissari sia interni che esterni. È quanto emerge dai dati elaborati dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

Ecco tutti i dati regionali. Complessivamente in Sicilia sono 44.325 i giovani di quinto anno di licei, istituti tecnici e professionali statali (41.839) e di scuole paritarie (2.486) che giovedì 18 giugno affronteranno la prima prova scritta, Italiano. Rispetto allo scorso anno si registra un calo dello 0,21 per cento in quanto i candidati erano stati 44.420, di cui 41.622 nei licei, istituti tecnici e professionali statali e 2.798 delle paritarie. Le modalità per la prima prova scritta sono identiche in tutti gli istituti superiori con una durata di sei ore.

Dei 44.325 candidati siciliani – 43.118 interni e 1.207 esterni – più della metà 24.161 (il 54 %) si presenteranno alla prova nei licei; 13.269 (il 30 per cento) negli istituti tecnici e 6.895 (il 16%) nei professionali.

Dei 41.839 maturandi tra interni ed esterni delle scuole statali, Palermo e Catania sono le province in cui si concentra il maggior numero che quest’anno registra un sensibile aumento: sono rispettivamente 9.946 (erano 9.713 nel 2025) e 9.523 (erano 9.453 nel 2025). Seguono Messina con 5.173 (erano 5.057 nel 2025), Trapani 3.764 (erano 3.845 nel 2025), Agrigento 3.599 (erano 3.722 nel 2025). A Siracusa e provincia se ne presenteranno 3.296 (erano 3.231 nel 2025), a Ragusa 2.775 (erano 2.697 nel 2025), a Caltanissetta 2.490 (erano 2.542 nel 2025), e infine Enna con 1.273 (erano 1.362 nel 2025).

Dei 2.486 candidati delle scuole paritarie siciliane, 833 sono a Palermo e 451 a Catania. Venerdì 19 giugno si svolgerà la seconda prova scritta. È prevista una terza prova scritta per le sezioni Esabac, Esabac techno, sezioni con opzione internazionale. Gli esami si concluderanno con i colloqui orali multidisciplinari. Le commissioni sono composte da commissari interni ed esterni e presiedute da un presidente esterno. Quest’anno in Sicilia sono 1.270 (erano 1.274 nel 2025) di cui 304 a Palermo, 267 a Catania, 163 a Messina, 109 ad Agrigento, 115 a Siracusa, 108 a Trapani, 81 a Ragusa, 77 a Caltanissetta, 46 a Enna.

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