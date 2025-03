Miccichè risponde alle polemiche: “La macchina organizzativa del Mandorlo in Fiore è al servizio della città”

Il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha scelto di rompere il silenzio per rispondere alle critiche che, da qualche giorno, stanno infiammando la città in merito all’organizzazione del 77° Mandorlo in Fiore. Non nuove, ma costanti e, secondo Miccichè, “strumentali“, queste polemiche sembrano puntare a minare la credibilità dell’amministrazione e il buon lavoro svolto.

“Negli ultimi giorni, è in atto una campagna denigratoria e persecutoria da parte di alcuni soggetti, il cui unico obiettivo sembra essere quello di offuscare il lavoro di questa amministrazione”, ha affermato Miccichè, che non ha nascosto la propria indignazione per le insinuazioni lanciate nei confronti del lavoro svolto dai suoi uffici. “Desidero fare alcune precisazioni“, ha continuato il Sindaco, chiarendo che l’azione amministrativa della Giunta si limita a fornire atti di indirizzo e che la loro attuazione è affidata agli uffici competenti, ai dirigenti e ai dipendenti comunali.

Miccichè ha voluto esprimere una “piena solidarietà” nei confronti degli uffici coinvolti nell’organizzazione della Festa, confermando la sua “totale fiducia” nel loro operato, che si svolge nel “pieno rispetto della legalità e della trasparenza“. Non sono mancati i richiami alla serietà con cui l’amministrazione gestisce ogni aspetto delle attività pubbliche, inclusa la celebre festa agrigentina. “Ogni atto amministrativo è consultabile in qualsiasi momento sull’Albo Pretorio, a garanzia della trasparenza e della correttezza“, ha sottolineato.

Il primo cittadino ha anche voluto lanciare un messaggio chiaro e determinato a chi sta sollevando dubbi infondati. “L’organizzazione della Festa del Mandorlo in Fiore è gestita con serietà, attenzione e nel pieno rispetto delle normative vigenti“, ha dichiarato Miccichè, ribadendo che non ci sarà spazio per le speculazioni. Un ultimo pensiero, infine, per gli organizzatori e gli uffici che stanno lavorando senza sosta per garantire il successo della manifestazione, simbolo di Agrigento nel mondo.

“Ritenevo doveroso fare chiarezza, soprattutto per rispetto nei confronti degli organizzatori e degli uffici che, con grande impegno e dedizione, stanno lavorando per offrire alla città un evento all’altezza della sua storia e della sua tradizione“, ha concluso Miccichè. Un messaggio forte, che mira a ridare serenità agli addetti ai lavori e a rafforzare il legame di fiducia tra amministrazione e cittadini.

Con l’augurio di una buona Festa del Mandorlo in Fiore a tutti, il Sindaco di Agrigento ha chiuso la sua risposta, confidando che le polemiche siano messe da parte, e che la città possa concentrarsi sull’importanza di questa manifestazione culturale che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

