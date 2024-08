La nuova giunta Miccichè Bis di Agrigento è stata ufficialmente presentata, mantenendo la stessa composizione di assessori rispetto a quella azzerata lo scorso fine luglio. Dopo un periodo di consultazioni e accordi politici, gli stessi assessori sono stati riconfermati con le rispettive deleghe. Questo assetto politico richiede che ogni assessore sia rappresentante di un gruppo politico specifico, il che implica che i membri del consiglio comunale devono ora esprimere una chiara appartenenza politica e sostenere la maggioranza del sindaco. L’obiettivo è evitare la presenza di “cani sciolti”, ovvero consiglieri senza un preciso allineamento politico, garantendo così una maggioranza coesa e funzionante.

Di seguito sono riportate le deleghe assegnate ad ogni assessore, insieme ad un’analisi dettagliata delle loro responsabilità:

1. Gioacchino Alfano

Deleghe:

URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico): Responsabile di mantenere un dialogo efficace tra il comune e i cittadini, risolvendo questioni e migliorando la comunicazione.

(Ufficio Relazioni con il Pubblico): Responsabile di mantenere un dialogo efficace tra il comune e i cittadini, risolvendo questioni e migliorando la comunicazione. Lotta alla Violenza e alla Tratta sulle Donne e sui Minori : Implementa programmi e strategie per proteggere i gruppi vulnerabili, in collaborazione con le autorità locali e le ONG.

: Implementa programmi e strategie per proteggere i gruppi vulnerabili, in collaborazione con le autorità locali e le ONG. Contrasto alle Discriminazioni : Attua politiche per promuovere l’uguaglianza e prevenire qualsiasi forma di discriminazione.

: Attua politiche per promuovere l’uguaglianza e prevenire qualsiasi forma di discriminazione. Servizi Demografici e Statistici : Gestione di servizi come anagrafe, stato civile, elettorale e leva, inclusa la toponomastica.

: Gestione di servizi come anagrafe, stato civile, elettorale e leva, inclusa la toponomastica. Pubblica Istruzione : Supervisiona le scuole comunali e le iniziative educative.

: Supervisiona le scuole comunali e le iniziative educative. Coordinamento delle Relazioni con l’Azienda Sanitaria Provinciale: Facilita la collaborazione tra il comune e l’ASP per ottimizzare i servizi sanitari.

Analisi:

Gioacchino Alfano avrà un ruolo cruciale nella promozione di un ambiente inclusivo e sicuro, con particolare attenzione alla protezione dei diritti umani e al miglioramento dell’interazione tra il comune e i cittadini. La sua gestione delle relazioni con l’Azienda Sanitaria Provinciale sarà fondamentale per garantire che i servizi sanitari siano in linea con le necessità della comunità.

2. Carmelo Cantone

Deleghe:

Sviluppo Economico e Promozione del Territorio : Strategie per il potenziamento economico e turistico della città.

: Strategie per il potenziamento economico e turistico della città. Tutela delle Tradizioni : Conservazione e valorizzazione delle tradizioni locali.

: Conservazione e valorizzazione delle tradizioni locali. Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato e Mercati : Regolamentazione e supporto per i settori produttivi.

: Regolamentazione e supporto per i settori produttivi. Piano per il Commercio e Sportello Unico per le Imprese : Facilitazione delle pratiche burocratiche per le aziende.

: Facilitazione delle pratiche burocratiche per le aziende. Eventi Cittadini di Promozione Economica Settoriale e Rapporti con le Imprese Turistiche : Organizzazione di eventi e miglioramento delle relazioni con il settore turistico.

: Organizzazione di eventi e miglioramento delle relazioni con il settore turistico. Polizia Municipale e Sicurezza Stradale, Piano del Traffico: Supervisione delle attività di sicurezza pubblica e gestione del traffico urbano.

Analisi:

Carmelo Cantone si trova in una posizione strategica per incentivare l’economia locale, con un focus su turismo, commercio e industria. La sua gestione del traffico e della sicurezza stradale sarà essenziale per migliorare la mobilità e la qualità della vita cittadina.

3. Costantino Ciulla

Deleghe:

Cultura e Turismo : Promozione del patrimonio culturale e delle attrazioni turistiche della città.

: Promozione del patrimonio culturale e delle attrazioni turistiche della città. Grandi Eventi e Spettacoli : Organizzazione di eventi significativi per attrarre visitatori e residenti.

: Organizzazione di eventi significativi per attrarre visitatori e residenti. Politiche Giovanili e Tempo Libero: Sviluppo di iniziative per coinvolgere i giovani e migliorare le opportunità di svago.

Analisi:

Costantino Ciulla si impegna a rendere Agrigento un punto di riferimento culturale, sfruttando eventi e attività giovanili per attrarre e mantenere l’interesse dei cittadini e dei turisti. La sua attenzione alle politiche giovanili è cruciale per creare un ambiente dinamico e attrattivo per le nuove generazioni.

4. Patrizia Lisci

Deleghe:

Programmazione Economica, Bilancio, Finanze : Pianificazione e gestione delle risorse finanziarie del comune.

: Pianificazione e gestione delle risorse finanziarie del comune. Controllo di Gestione: Monitoraggio delle performance economiche e delle spese pubbliche.

Analisi:

Patrizia Lisci avrà il compito di assicurare che le finanze comunali siano gestite in maniera efficiente e trasparente. Il suo ruolo è fondamentale per garantire la sostenibilità economica e l’allocazione ottimale delle risorse pubbliche, essenziale per il corretto funzionamento delle attività comunali.

5. Gerlando Piparo

Deleghe:

Politiche di Governo del Territorio e Pianificazione Urbanistica : Gestione e sviluppo del territorio urbano.

: Gestione e sviluppo del territorio urbano. PRG e PUDM : Gestione del Piano Regolatore Generale e del Piano Urbanistico del Demanio Marittimo.

: Gestione del Piano Regolatore Generale e del Piano Urbanistico del Demanio Marittimo. Smart City e Abbattimento Barriere Architettoniche : Promozione di iniziative per migliorare l’accessibilità e l’innovazione urbana.

: Promozione di iniziative per migliorare l’accessibilità e l’innovazione urbana. Centro Storico : Valorizzazione e tutela del patrimonio storico.

: Valorizzazione e tutela del patrimonio storico. Sport, Attività ed Impiantistica Sportiva: Promozione di eventi sportivi e gestione delle strutture sportive.

Analisi:

Gerlando Piparo si concentrerà sulla trasformazione urbanistica di Agrigento, con particolare attenzione alla modernizzazione e all’accessibilità. La gestione del centro storico e delle infrastrutture sportive rappresenta un impegno significativo per migliorare la qualità della vita e attrarre visitatori.

6. Gerlando Principato

Deleghe:

Programmazione Fondi Strutturali 2021/2026, FUA 2021/2027 : Gestione e implementazione dei fondi europei e nazionali.

: Gestione e implementazione dei fondi europei e nazionali. Politiche Energetiche e Protezione Civile : Pianificazione delle strategie energetiche e gestione delle emergenze.

: Pianificazione delle strategie energetiche e gestione delle emergenze. Piano dei Parcheggi e Edilizia Pubblica e Privata : Sviluppo delle infrastrutture per la mobilità e gestione dell’edilizia.

: Sviluppo delle infrastrutture per la mobilità e gestione dell’edilizia. Manutenzione Urbana e Infrastrutture : Supervisione dei lavori di manutenzione e sviluppo urbano.

: Supervisione dei lavori di manutenzione e sviluppo urbano. Mobilità e Trasporti, Edilizia Scolastica : Miglioramento delle infrastrutture di trasporto e delle strutture educative.

: Miglioramento delle infrastrutture di trasporto e delle strutture educative. Rigenerazione Urbana – Agenda Urbana: Iniziative per la rigenerazione e lo sviluppo sostenibile della città.

Analisi:

Gerlando Principato è responsabile della gestione delle risorse per lo sviluppo urbano sostenibile, con un focus su mobilità, energia e infrastrutture. La sua gestione dei fondi strutturali sarà determinante per il progresso di progetti chiave per Agrigento, garantendo una crescita ben pianificata e integrata.

7. Alessandro Sollano

Deleghe:

Igiene e Sanità Pubblica : Sorveglianza delle condizioni igieniche e sanitarie della città.

: Sorveglianza delle condizioni igieniche e sanitarie della città. Verde Pubblico e Politiche Agricole : Gestione e manutenzione delle aree verdi e delle attività agricole.

: Gestione e manutenzione delle aree verdi e delle attività agricole. Decoro Urbano e Impianti Cimiteriali: Cura dell’aspetto urbano e gestione delle strutture cimiteriali.

Analisi:

Alessandro Sollano si impegna a migliorare la qualità ambientale della città, attraverso la cura del verde pubblico e delle aree cimiteriali. Le sue politiche agricole saranno cruciali per sostenere e sviluppare il settore primario locale, mentre l’attenzione all’igiene e alla sanità pubblica assicurerà un ambiente urbano salubre e attrattivo.

8. Aurelio Trupia

Deleghe:

Patrimonio e Tributi : Gestione dei beni comunali e delle entrate fiscali.

: Gestione dei beni comunali e delle entrate fiscali. Materie Relative al Personale e all’Organizzazione Uffici : Coordinamento delle risorse umane e organizzazione interna.

: Coordinamento delle risorse umane e organizzazione interna. Nettezza Urbana e Politiche per l’Ambiente e della Qualità dell’Aria : Gestione dei rifiuti e iniziative per la tutela ambientale.

: Gestione dei rifiuti e iniziative per la tutela ambientale. Avvocatura Comunale e Affari Legali : Supervisione delle questioni legali e rappresentanza del comune.

: Supervisione delle questioni legali e rappresentanza del comune. Tutela Animali: Implementazione di politiche per la protezione e il benessere animale.

Analisi:

Aurelio Trupia ha un compito complesso che include la gestione delle risorse comunali e delle politiche ambientali. La sua attenzione alle questioni legali e alla tutela degli animali dimostra un impegno verso una governance equa e sostenibile, con un forte focus sulla qualità della vita e la protezione del patrimonio pubblico.

9. Marco Vullo

Deleghe:

Politiche Sociali, Associazionismo e Volontariato : Promozione dell’inclusione sociale e supporto alle organizzazioni di volontariato.

: Promozione dell’inclusione sociale e supporto alle organizzazioni di volontariato. Politiche Attive per il Lavoro e Innovazione e Ricerca : Iniziative per stimolare l’occupazione e la ricerca tecnologica.

: Iniziative per stimolare l’occupazione e la ricerca tecnologica. Agrigento Digitale e Quartieri : Sviluppo delle tecnologie digitali e gestione delle relazioni tra i quartieri.

: Sviluppo delle tecnologie digitali e gestione delle relazioni tra i quartieri. Rapporti con il Consiglio e Pari Opportunità: Facilitazione del dialogo istituzionale e promozione delle pari opportunità.

Analisi:

Marco Vullo avrà un ruolo fondamentale nel sostenere l’inclusione sociale e l’innovazione tecnologica. Le sue politiche attive per il lavoro mirano a creare un ambiente favorevole allo sviluppo professionale, mentre il suo impegno verso le pari opportunità assicura un approccio equo e inclusivo alle politiche comunali.