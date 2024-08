Agrigento tra polemiche e concerti: il dibattito sullo spettacolo de “Il Volo” alla Valle dei Templi. Per creare un’atmosfera natalizia, sarà fatto arrivare anche un cannone spara neve, essendo il concerto trasmesso sotto Natale dalle reti nazionali.

I consiglieri Cristina Zicari e Pasquale Spataro del gruppo della Democrazia Cristiana sono intervenuti con dure critiche riguardo al concerto de “Il Volo” previsto alla Valle dei Templi di Agrigento. I due esponenti politici hanno sollevato seri dubbi sulla gestione dell’evento, dichiarando: “Apprendiamo dalla stampa che la produzione fa inviti in un concerto pagato dai siciliani? 80 euro a biglietto? Che vanno in beneficenza… Cioè, il concerto pagato con i soldi delle tasse dei Siciliani, diventa a pagamento per i Siciliani ma per fare beneficenza… Con associazioni di volontariato invitate… Invitiamo il Sindaco a battersi per la gratuità dell’evento che è già pagato dalle nostre tasse o a stabilire un prezzo simbolico, che sicuramente non può essere 80 euro! E se vuole fare beneficenza, cosa giusta, lo invitiamo a rimpinguare il capitolo del bilancio comunale dei servizi sociali (a discapito degli eventi) o a chiedere un finanziamento ad hoc in finanziaria! Invochiamo un po’ di serietà! E annunciamo che noi due non terremo il numero legale nella seduta dove si tratterà il bilancio, per votare questa ingiustizia! Per rispetto nei confronti della città e coerenza con il nostro operato politico, noi due non faremo da stampella alla maggioranza!”

Queste dichiarazioni si aggiungono alle polemiche già esistenti riguardo al concerto, che si svolgerà il 31 agosto e il 1 settembre ai piedi del Tempio della Concordia. Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi ha recentemente deciso di mettere in vendita una parte dei biglietti, riservando il resto per le comparse. Le visite all’area archeologica e paesaggistica saranno sospese per tutta la giornata del 31 agosto e del 1 settembre, suscitando l’indignazione degli operatori turistici locali.

Per il concerto del 31 agosto, saranno disponibili 250 posti, di cui almeno 150 saranno venduti al pubblico. I dettagli su come acquistare i biglietti devono ancora essere comunicati. Per la serata del 1 settembre, saranno disponibili 350 posti, ma anche in questo caso le informazioni sull’acquisto rimangono incerte.

Il direttore del Parco Archeologico, Roberto Sciarratta, è al lavoro per gestire le polemiche e rispondere alle preoccupazioni espresse dalla comunità e dagli operatori turistici. Tuttavia, la mancanza di chiarezza e di comunicazioni tempestive ha contribuito a una crescente frustrazione tra i cittadini e i professionisti del settore.

Il concerto de “Il Volo”, che sarà trasmesso durante il periodo natalizio, rappresenta una significativa opportunità di promozione per Agrigento, ma la gestione dell’evento continua a essere fonte di controversie. In un momento in cui la comunicazione è cruciale, la frammentarietà delle informazioni contribuisce ad alimentare le polemiche e a generare dubbi tra i cittadini e le imprese locali. Per creare un’atmosfera natalizia, sarà fatto arrivare anche un cannone spara neve, essendo il concerto trasmesso sotto Natale dalle reti nazionali.