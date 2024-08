Inizia sotto il segno delle stelle la stagione del Mia Garden, la discoteca più grande di Sicilia e l’unica presente nel territorio agrigentino. Una struttura all’aperto costruita rispettando tutte le prescrizioni per l’esercizio di pubblico spettacolo, con impianto audio e luci a norma, impianto di emergenza con megafoni sonori, idranti per i vigili del fuoco e persino un presidio sanitario con ambulanza sul posto. Una vera discoteca, quindi, preferita soprattutto da un pubblico giovane, sempre meno provinciale, con mentalità aperta, che vuole ballare in luoghi consoni e che preferisce in console i grandi nomi.

E proprio ieri, notte delle stelle, hanno debuttato in console A-Clark & Vinny, all’anagrafe Vincenzo Lo Nardo e Alessandro Caruso, già noti dalla scorsa estate per il singolo “Tres Cosas” e diventati virali su TikTok per i loro remix italiani in chiave afro-house girati al tramonto. Una serata magica che ha visto il grande pubblico accorrere numerosissimo. A scaldare la pista, il dj Alfonso Spataro e l’inesauribile vocalist Marco Catalano.

Il prossimo appuntamento sarà Mercoledì 14 agosto con il “Ferragosto in the Garden”, Venerdì 16 agosto: “Giovedì all’Italiana”, Sabato 17 agosto: “Noche de FUEGO”, Giovedì 22 agosto: BOB (l’attesissimo produttore discografico Bob Sinclar, per il quale è già iniziata con successo la prevendita dei biglietti), Sabato 24 agosto: Claudia Giannettino, Venerdì 30 agosto: “Giovedì all’Italiana”, Sabato 31 agosto: “I 40 che ballano i 90”. E queste sono solo alcune delle serate programmate per agosto. La discoteca intende mantenere alta l’attenzione anche nei mesi successivi, con eventi di grande richiamo.