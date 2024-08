Si esprime profondo cordoglio a Tiziana D’Antoni, dipendente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, per la perdita della cara mamma Margherita Sanfilippo. A Tiziana, al marito Andrea Seddio, alla sorella Alfonsa, alla cognata Carmela Imbergamo ved. Pietro Sanfilippo, ai nipoti e ai parenti tutti, giunga il cordoglio da parte del direttore e di tutto lo staff di AgrigentoOggi. I funerali avranno luogo lunedì 12 agosto alle ore 16:00, nella Chiesa Pentecostale Emmanuele, in Via Stella del Sud (Villaggio Mosè), da dove subito dopo la salma sarà accompagnata al cimitero di Bonamorone.