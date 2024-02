Annullata la Mezza Maratona della Concordia prevista per domani 25 febbraio a causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale. La XX edizione della manifestazione che ogni anno attira in città centinaia tra atleti e appassionati di sport anche quest’anno era prevista con partenza alle ore 9.30 dal Lungomare Falcone- Borsellino di San Leone. Non mancano le polemiche soprattutto sui social considerato che in centinaia già da stasera alloggiavano in diverse strutture ricettive della città. La sospensione di tutte le manifestazioni all’aperto però è un atto dovuto da parte dei sindaci a seguito di bollettino meteo arancione. Anche l’incontro di calcio previsto per domani tra Akragas e Casalnuovo, allo stadio Esseneto di Agrigento è stato annullato per lo stesso motivo.