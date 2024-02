Non si giocherà Akragas – Casalnuovo domani domenica 25 febbraio alle ore 14,30 allo stadio Esseneto di Agrigento. La protezione civile regionale ha infatti emanato apposito bollettino meteo di allerta arancione a seguito del quale il sindaco Francesco Miccichè con apposita ordinanza ha sospeso tutte le manifestazioni all’aperto. L’incontro valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie D, girone I si dovrà quindi recuperare probabilmente mercoledì. L’Akragas è ferma dal 4 febbraio scorso quando fuori casa perse contro la Vibonese per 1 a 0.