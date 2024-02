Una persona ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 123, nel tratto che collega Canicattì con Licata e Palma di Montechiaro. Lo scontro violentissimo ha coinvolto una Fiat Punto e un motocarro Ape Piaggio. Nella collisione per il conducente del mezzo a tre ruote non c’è stato nulla da fare: è deceduto dopo due notti trascorse al reparto di Rianimazione dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

A perdere la vita è stato Antonino Mulè, canicattinese di 67 anni. A nulla sono valsi i tentativi dei medici di strapparlo alla morte. Lievi traumi per l’automobilista. L’incidente stradale si è verificato la sera di giovedì scorso. La vittima si trovava alla guida dell’Ape Piaggio. L’impatto con l’utilitaria, a quanto pare, sopraggiunta nello stesso senso di marcia.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro e un’ambulanza del 118. Il 67enne è stato caricato sul mezzo di soccorso e trasportato in “codice rosso” al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. I medici, dopo avergli prestato le prime cure, hanno deciso di trasferirlo al “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove ieri mattina il suo cuore si è fermato.

La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata del tragico sinistro, ha aperto un fascicolo per fare piena luce. L’attività investigativa è stata affidata ai militari dell’Arma.