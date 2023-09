Non è più in agenda, per sanitari e istituzioni, il ritorno in cella nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila, dove è stato rinchiuso in regime di 41 bis, di Matteo Messina Denaro. Il capomafia, arrestato lo scorso 16 gennaio dopo trent’anni di latitanza, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale dell’Aquila, dove l’8 agosto ha subito un altro intervento dopo il tumore al colon che l’ha colpito tre anni fa. Le sue condizioni di malato terminale vengono definite molto gravi

È un momento molto delicato per lui che alterna momenti di lucidità in cui appare persino di buonumore e si alza dal letto a momenti di grande debolezza. Nei giorni scorsi, Messina Denaro sarebbe andato in coma per la reazione di farmaci somministrati per la terapia del dolore: si è ripreso dopo che sono state rimodulate dosi e medicine.

A riprova della estrema precarietà della salute del 61enne ex superlatitante c’è il fatto che alla preoccupazione dei medici si è aggiunta quella, forte, dei familiari che si informano giornalmente sulla situazione del loro congiunto. Secondo quanto si è appreso, si sono trasferite all’Aquila e sono presenti fisicamente fuori dalla struttura sanitaria la nipote e legale Lorenza Guttadaurio e la figlia Lorenza. In particolare, la nipote è assidua nelle visite per stare al capezzale dello zio.

Messina Denaro è sottoposto alla terapia del dolore e alla alimentazione parentelare nella cella del reparto per detenuti dove è sorvegliato a vista da decine di agenti delle forze dell’ordine. E’ tenuto in cura sia dagli oncologici guidati dal primario del reparto, Luciano Mutti, sia dagli esperti della terapia del dolore del reparto di rianimazione coordinati dal primario, Franco Marinangeli, reparto nel quale Messina Denaro è stato ricoverato fino ad una decina di giorni fa in seguito all’intervento chirurgico per una occlusione intestinale.

Nel frattempo la figlia di Matteo Messina Denaro ha chiesto e ottenuto di portare il cognome del padre. All’anagrafe non si chiamerà più Lorenza Alagna (dal cognome della madre, Francesca detta ‘Franca’) com’era stata registrata alla nascita, il 17 dicembre 1996, ma Lorenza Messina Denaro.