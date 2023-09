Dopo la sconfitta amara nel derby contro il Licata, l’Akragas prende provvedimenti per migliorare la rosa. Annunci ufficiali imminenti.

Dopo la sconfitta amara nel derby contro il Licata, l’Akragas ha deciso di prendere provvedimenti immediati per migliorare la sua rosa. In una riunione tecnica che si è tenuta martedì pomeriggio, al rientro dagli allenamenti, la dirigenza ha esaminato attentamente gli aspetti della partita e ha discusso con l’allenatore per capire cosa è andato storto nel loro esordio stagionale.

Il patron della squadra, Giuseppe Deni, ha condiviso le sue opinioni sulla partita e ha dichiarato: “Abbiamo esaminato tutti gli aspetti della partita e l’allenatore ha dato spiegazioni. Ha ammesso che è stata una scelta sbagliata quella di attaccare così alto in casa, e ciò ci è costato caro. Ora, si sta lavorando sulle scelte tattiche, e l’allenatore sarà molto più attento alla fase difensiva.”

La società ha anche garantito all’allenatore Coppa che verranno effettuati alcuni acquisti per rinforzare la squadra, in particolare cercando giocatori per il reparto degli esterni alti e della difesa centrale. In effetti, già oggi stesso sono stati presi provvedimenti, e sono attesi annunci ufficiali riguardanti i nuovi innesti nella rosa.

Domenica prossima, l’Akragas affronterà la Giopiese sul suo campo, ma oltre agli innesti, la squadra deve concentrarsi su un cambiamento d’atteggiamento. La determinazione e l’umiltà saranno fondamentali per ottenere risultati positivi. I tifosi sanno che la squadra può fare molto meglio e ora è il momento di dimostrarlo sul campo.

Il 20 ottobre all’Esseneto contro il Città di Santagata il turno infrasettimanale, il 24 settembre trasferta a Ragusa, la partita del primo ottobre all’Esseneto è già nell’agenda di tutti gli appassionati di calcio della zona. Si tratta di un altro derby molto sentito, questa volta contro la corazzata Trapani, una squadra costruita per dominare il campionato. Questa sfida, valida per la quinta giornata di Serie D, promette emozioni e tensioni al massimo livello. L’appuntamento è alle 15:00, e sarà una prova importante per l’Akragas. Affrontare una squadra così forte richiederà impegno, dedizione e spirito di squadra. Un percorso che sarà un delicato banco di prova per Coppa e compagni.