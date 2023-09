Un altro record di approdi a Lampedusa. Sono oltre 2.500 i migranti arrivati in 68 sbarchi registrati a partire dalla mezzanotte. Ma il conteggio è ancora parziale. Il numero massimo era fino a oggi di 2.172 raggiunto ad agosto. Quasi tutti i barchini soccorsi o giunti direttamente sulla terraferma fra ieri e oggi, sono salpati da Sfax, in Tunisia. Solo un paio di barchini in metallo, secondo quanto raccontato dalle persone arrivate a Lampedusa, si sono messi in navigazione da Monastir e da Sidi Mansour.

I migranti giunti hanno dichiarato, per la maggior parte, di essere originari di Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Ciad, Tunisia, Guinea e Camerun e di aver pagato, per la traversata, da mille a 5mila dinari tunisini a testa. Sbarchi autonomi anche sull’isolotto di Lampione, dove sono giunti 38 persone recuperate da una motovedetta della Guardia costiera.

La Prefettura di Agrigento, per alleggerire la struttura di contrada “Imbriacola”, ha disposto il trasferimento di circa 600 persone con il traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Altri trasferimenti sono previsti nelle prossime ore.