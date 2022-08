Messina (Confesercenti): serve la ZTL anche sulla collina di Agrigento

“Una più intensa fruizione turistica legata ai percorsi Arte e Fede e la necessità di gestire in maniera intelligente la mobilità in un’arteria difficile da raggiungere in caso di eventuali emergenze rende improcrastinabile l’esigenza di adottare la ZTL anche nella via Duomo e in piazza Don Minzoni nel cuore del vecchio centro storico agrigentino”. Lo afferma il presidente di Confesercenti Vittorio Messina nella qualità anche di presidente nazionale di Assoturismo.

“A tal proposito – secondo il presidente di Confesercenti – un sentito ringraziamento va rivolto all’ufficio Beni Culturali della diocesi e al suo direttore per il pregevole lavoro posto in essere per la valorizzazione della collina di Girgenti e per avere contribuito ad allargare l’offerta turistica della città non solo limitata alla Valle dei Templi”.

“Tante volte si è discusso – aggiunge Vittorio Messina – dei potenziali pericoli che potrebbero derivare da un evento calamitoso nel centro storico che rischierebbe di isolare una parte della città, intorno alla cattedrale di San Gerlando, rendendo impossibile ai mezzi di soccorso di raggiungere l’area interessata in assenza di alternative di collegamento viario. Per questo – continua Messina – si è più volte parlato di una via di fuga da realizzarsi alle spalle del Seminario ma al momento nessun progetto concreto si intravede in tale direzione per cui la scelta di adottare la ZTL in questa delicata, preziosa e fragile area urbana non è eludibile. Si tratta peraltro di una misura che darebbe non pochi vantaggi agli stessi residenti sia in termini di sicurezza che di vivibilità del quartiere”.

“In questa direzione – conclude Vittorio Messina – occorre anche istituire dei bus navetta che collegano le aree di parcheggio a valle con la collina di Agrigento con risultati positivi sia sul piano dello snellimento del traffico veicolare, sia sulla qualità dell’aria e per una migliore fruizione dello straordinario patrimonio culturale che insiste intorno alla Cattedrale. L’auspicio che mi sento di formulare è quello che presto l’Amministrazione comunale prenda in considerazione questa ipotesi e con tale opzione manifesti concretamente di credere in un progetto di sviluppo sostenibile da declinare nelle diverse accezioni, a cominciare da quella da riportare in chiave turistica”.