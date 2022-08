Un incendio doloso ha carbonizzato 7 ettari di macchia Mediterranea in contrada “Scalindi”, sul monte Capreria, a Siculiana. Ad occuparsi dell’opera di spegnimento gli uomini della Forestale, in questo caso, supportati dall’alto da un loro elicottero. I carabinieri della Stazione cittadina hanno avvisato la Procura di Agrigento. Aperta un’indagine per fare luce sull’ennesimo danno ambientale nella nostra provincia.