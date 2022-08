Incendiata costruzione sequestrata alla mafia. Aperta indagine

Non ci sarebbe alcun dubbio sulla natura dolosa dell’incendio che ha devastato un immobile, in stato di abbandono, e attualmente in custodia giudiziaria, dopo il sequestro ai proprietari accusati di mafia. Carbonizzati mobili e suppellettili.

Le fiamme si sono autoestinte, e la scoperta è stata fatta durante un controllo. La costruzione si trova in contrada “Feudotto”, a Menfi.

I carabinieri della Stazione cittadina, dopo avere avvisato la Procura della Repubblica di Sciacca, hanno avviato le indagini, per fare chiarezza, stabilendo se si è trattato o meno di un incendio mirato e, provare a identificare gli incendiari.