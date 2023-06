Messa in cattedrale e processione: tutto pronto ad Agrigento per la solennità del Corpus Domini

Prima, alle 18, la celebrazione eucaristica in Cattedrale e, poi, la processione, come da tradizione. L’arcidiocesi agrigentina è pronta a celebrare la solennità del Corpus Domini, domenica 11 giugno prossimo. La Santa Messa sarà presieduta dall’arcivescovo Alessandro Damiano e concelebrata dai parroci della città di Agrigento. La processione partirà dalla Cattedrale, attraverserà le vie Duomo, Matteotti, Bac Bac, Atenea, piazza Aldo Moro, per giungere in piazza Stazione, dove si terrà la benedizione finale. Nelle parrocchie della città non saranno celebrate le Sante Messe serali. La festa del Corpus Domini celebra la vicinanza di Gesù agli uomini, il momento più alto e significativo della Sua esperienza umana.