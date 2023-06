Dalla corsa campestre al basket, dal calcio alla pallavolo: si conclude l’anno sportivo dell’istituto Esseneto

L’Istituto Comprensivo “Esseneto” conclude l’anno sportivo 2022-2023 con due distinte attività.

Durante la mattinata dello scorso 5 giugno si è svolta, con il patrocinio del Panathlon di Agrigento, l'edizione 2023 dell' "Esseneto Olympic Games ". Protagonisti dell'attività ludico- motoria sono stati tutti gli alunni delle classi prima, seconda e terza di scuola secondaria di primo grado dell'Istituto che si sono cimentati in percorsi di velocità, ostacoli e staffetta. Al termine della manifestazione i giovani atleti sono stati tutti premiati dal Presidente del Panathlon di Agrigento, Gerlando Amato, e dal Vice Presidente, Ettore Castorina. Nel pomeriggio, invece, nell'Auditorium del plesso "Castagnolo", ha avuto luogo la cerimonia di consegna degli attestati al "merito sportivo" agli alunni che hanno partecipato ai Campionati Studenteschi. Nello specifico ecco i risultati sportivi conseguiti dagli alunni nel corso dell'anno scolastico: secondo posto di atletica leggera manifestazione «Solarsystem» CUS CATANIA; Campioni provinciali di corsa campestre cadetti e cadette ; Vincitori del XIV trofeo "Memorial Mimmo Gareffa" di corsa campestre; Vincitori del III Trofeo di basket 5×5 «Memorial Pippo Miccichè»; Campioni provinciali di basket 3×3 categoria cadetti ; Campioni provinciali di pallavolo categoria cadette; 3 posto provinciale di Calcio a 5 categoria cadette ; 3 posto provinciale di Pallamano categoria cadetti; 2 posto provinciale di Badminton categoria cadetti/e. Il premio "Esseneto " , miglior atleta dell'anno, è stato consegnato all'alunna Marta Lo Presti della classe 3B, per gli ottimi risultati ottenuti nelle discipline sportive praticate e per la dedizione, l'impegno e lo spirito sportivo dimostrato. Presenti all'incontro, il Dirigente Scolastico, Francesco Catalano, e i docenti Angela Farruggia e Calogero Fucà che hanno curato le attività del Centro Sportivo Scolastico dell'Istituto.