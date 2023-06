Michele Catanzaro scrive all’assessore Volo e chiede “un tour di visite in ospedali e strutture sanitarie di base agrigentine”

Il capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale, l’agrigentino Michele Catanzaro, ha chiesto all’assessore regionale alla Sanità, Giovanna Volo, di organizzare nel più breve tempo possibile un tour di visite in ospedali e strutture sanitarie di base agrigentine. Catanzaro spiega: “Ogni giorno ricevo continue segnalazioni da ogni parte della provincia di Agrigento, associazioni e cittadini. E anche dai sindaci che stanno in trincea, e che denunciano tutta una serie disservizi che non sono più ammissibili in un paese civile. Chi gestisce la sanità regionale ha l’obbligo di toccare con mano cosa succede nei presìdi sanitari della provincia di Agrigento, un territorio dove non a caso la società civile il prossimo 17 giugno ha promosso una forte giornata di protesta popolare che porterà in corteo migliaia di persone ed alla quale ho prontamente aderito”.