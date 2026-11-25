Bagni pubblici a rischio chiusura, lavoratori sul piede di guerra: «Da qui non ci sposteremo»

Quattro padri di famiglia rischiano di perdere il lavoro dal 30 novembre. La proroga annunciata non è ancora arrivata. I dipendenti contestano anche l’ipotesi di una gestione senza custodia e si dicono pronti a protestare davanti al Municipio.

AGRIGENTO – Lo scorso giugno avevamo raccontato del rischio chiusura dei bagni pubblici di piazzale Rosselli, nell’area del terminal degli autobus, e di Villa Bonfiglio. A distanza di cinque mesi, il problema torna di stretta attualità e questa volta i lavoratori sono sul piede di guerra. Realizzati in occasione di Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025, grazie a una convenzione tra il Parco archeologico della Valle dei Templi e il Comune di Agrigento, i servizi igienici pubblici, inaugurati peraltro con un certo ritardo, rischiano adesso di abbassare definitivamente le saracinesche. La ditta avrebbe garantito la prosecuzione del servizio per ulteriori venti giorni, fino alla fine di novembre, nonostante la scadenza contrattuale indicata per la vigilia di Natale. Una situazione sulla quale occorre fare chiarezza.

A parlare ai nostri microfoni sono i quattro custodi: Davide Burgio, Alessandro Di Stefano, Giovanni Paci e Giuseppe Padacqua.

«Il 30 novembre saremo tutti e quattro licenziati. Siamo padri di famiglia. Da un mese ci parlano di una proroga, ma ancora non abbiamo visto nulla. Ci viene detto che il Comune non ha i fondi per garantire il servizio e procedere con una nuova gara d’appalto».

L’ipotesi dei bagni senza custodia

A preoccupare i dipendenti è anche l’ipotesi, non ancora ufficializzata, di un nuovo affidamento che preveda esclusivamente il servizio di pulizia, con quattro interventi giornalieri, senza la presenza dei custodi. «C’è già un precedente. Quando ci hanno ridotto l’orario di lavoro da sei a tre ore, lasciando i bagni incustoditi da mezzogiorno alle 17, abbiamo trovato di tutto. Abbiamo fotografie e filmati che documentano le condizioni in cui venivano lasciati i locali. È stata persino abbattuta una parete nel bagno delle donne». Situazioni analoghe, secondo quanto riferito dai lavoratori, si sarebbero verificate a Villa Bonfiglio, dove il servizio di custodia è attualmente limitato a tre ore giornaliere. «Abbiamo trovato rubinetti lasciati aperti e locali in condizioni indecenti. Alla villa ci sono bambini che giocano, famiglie e anziani che hanno bisogno di utilizzare i servizi igienici».

L’incontro con il sindaco

I lavoratori raccontano di essersi recati anche presso la sede del Parco archeologico della Valle dei Templi per chiedere un incontro con il direttore Roberto Sciarratta. In quella circostanza avrebbero incrociato il sindaco Michele Sodano, al quale avrebbero rappresentato le proprie preoccupazioni. Secondo la testimonianza di uno dei dipendenti, il primo cittadino avrebbe risposto che non ci sono risorse disponibili, lasciandosi andare anche a un’espressione di insofferenza: «Mi sono rotto i coglioni di questi bagni».

Una frase riferita dal lavoratore, sulla quale resta da acquisire la versione del sindaco.

«Abbiamo una dignità e vogliamo lavorare»

Chi ha frequentato le strutture in questi mesi ne ha apprezzato le condizioni di pulizia e l’efficienza del servizio. Gli stessi dipendenti rivendicano il lavoro svolto, raccontando di essersi occupati, in passato, anche della pulizia degli spazi interni di Villa Bonfiglio senza ulteriori compensi. Adesso, però, sono pronti a dare vita a iniziative di protesta, anche eclatanti, fino a piantonarsi davanti al Municipio.

«Noi da qui non ci sposteremo, perché vogliamo lavorare. Abbiamo una dignità, abbiamo una famiglia, siamo quattro padri di famiglia e dobbiamo portare il pane a casa. Ci parlano di cambiamento: è questo il cambiamento? Mandare a casa quattro padri di famiglia?».

I dipendenti lamentano anche il silenzio della politica cittadina e chiedono che la questione venga affrontata in Consiglio comunale. A pochi giorni dalla possibile interruzione del servizio, resta da capire quali siano le intenzioni dell’amministrazione comunale e del Parco archeologico, se esistano le condizioni per una proroga e quali risorse possano essere destinate alla futura gestione. Agrigento rischia così di perdere due servizi pubblici attesi per anni e finalmente realizzati grazie all’opportunità offerta da Capitale della Cultura. E quattro lavoratori rischiano di ritrovarsi senza occupazione alle porte del Natale.

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