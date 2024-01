Il duo italiano di fama mondiale si esibirà in una performance eccezionale il 20 gennaio 2024

Racalmuto, 14 gennaio 2024 – Il Koveed Disco Club di Racalmuto sarà il palcoscenico di un evento straordinario il prossimo 20 gennaio, quando il duo di fama internazionale Merk & Kremont salirà sul palco per una notte indimenticabile di musica elettronica. Una lunga notte che promette di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante attraverso il progressive house, la musica house e l’electro house.

Merk & Kremont vantano un incredibile palmares, con oltre 150 milioni di ascolti su Spotify e collaborazioni di prestigio con artisti del calibro di Bob Sinclar, Avicii, Ghali, Nicky Romero, Marracash e Tananai. Con 55 dischi di platino e 17 dischi d’oro, il duo italiano ha conquistato il cuore degli amanti della musica elettronica in tutto il mondo.

Il Koveed Disco Club si prepara ad accogliere Merk & Kremont, un duo che ha fatto la storia della musica dance. Originari di Milano, Federico Mercuri e Giordano Cremona formano un connubio perfetto, e nel 2014 sono stati inseriti al 94º posto nella classifica annuale Top 100 DJ stilata dalla rivista DJ Magazine.

L’incredibile successo di Merk & Kremont non si limita solo al panorama musicale internazionale. Il duo, in particolare, ha contribuito a creare brani di grande successo per artisti italiani di fama, tra cui Ghali, il Pagante, Tiziano Ferro e Paola & Chiara. Il loro primo progetto in italiano, “Un Altro Mondo”, con le voci di Tananai e Marracash, ha già dominato le classifiche estive del 2023.

Il percorso artistico di Merk & Kremont ha visto la partecipazione a importanti festival internazionali, tra cui il prestigioso Tomorrowland, confermando il loro status di superstar della musica elettronica.

L’appuntamento al Koveed Disco Club promette un’esperienza unica, con una lineup di talentuosi DJ locali, tra cui Jody Corbo, Paolo Gullo e Marco Pintavalle. La voce sarà affidata a Diego Di Falco, garantendo una serata indimenticabile di pura energia elettronica.

Non perdere l’occasione di vivere una notte straordinaria con Merk & Kremont al Koveed Disco Club di Racalmuto. L’inizio del 2024 sarà accompagnato da uno spettacolo che lascerà il segno nella scena musicale elettronica italiana.