Analisi della partita e prospettive future. Impatto positivo nel primo quarto, crollo nel secondo, ma Agrigento tiene botta. Marco Calvani commenta la partita e guarda avanti alla sfida decisiva contro Vigevano.

Impatta positivamente la sfida, domina il primo quarto, crolla nel secondo e tiene botta al rientro dalla pausa e nell’ultima frazione ma non basta. Come previsto, giunge la sconfitta per Agrigento sul campo della corazzata Cantù. È la seconda sconfitta consecutiva durante la gestione di Marco Calvani, ma per lui e la squadra vi sono tutte le attenuanti. Dopo essere stati nettamente sconfitti contro Trapani, che nel frattempo ha stabilito un nuovo record con 14 successi di fila, si sono battuti con onore nella sfida contro Cantù. Ora per Agrigento, che nel frattempo non ha effettuato nessun nuovo innesto per aggiustare il roster, si prospetta la sfida decisiva. Domenica al PalaMoncada arriva Vigevano, squadra come Agrigento impegnata per uscire dalle zone basse della classifica.

“E buongiorno, complimenti a Cantù per la vittoria,” commenta il coach Marco Calvani. “Riguardo alla nostra partita, direi che è stata sicuramente di qualità. Non tutte le sconfitte sono uguali. Nella prima partita con Trapani abbiamo subito un 3,15, ma siamo riusciti a portarci avanti per tutta la partita. Successivamente abbiamo subito il secondo, ma ce lo siamo portati abbastanza avanti nel senso che sono stati bravi nel non perdere la fiducia in quello che abbiamo fatto nei primi due quarti. Hanno creduto che la partita potesse essere messa in gioco, come abbiamo fatto quasi fino alla fine. In un quarto ho detto ai ragazzi che i 13 punti erano stati fermo restando le qualità di Cantù e non alle 21 palle perse, rimbalzi d’attacco inclusi. Quindi, considerando che non è possibile annullare gli avversari tra quello che facciamo come palle perse e quello che concediamo come rimbalzi in attacco, se parliamo di 10 possessi – se non vogliamo considerarli tutti quanti realizzati – diciamo che la metà sono 10 punti, che era il disavanzo dei primi due quarti. Quindi, in questo, i ragazzi sono stati veramente bravi perché hanno mantenuto lucidità e soprattutto consapevolezza e fiducia che la partita potesse essere recuperata. L’inizio del terzo quarto è stato abbastanza eloquente nel mostrare che eravamo comunque in partita, anche con una compagine che fa un campionato che non è di nostra appartenenza. Siamo stati costanti nel portare la partita avanti, il che è motivo di soddisfazione da parte mia, ma soprattutto di fiducia per quello che verrà.”