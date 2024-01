L’Akragas chiude la sfida con la Gioiese con un netto 6-0. A segnare il primo gol dal dischetto è Grillo, appena 2 minuti dopo l’inizio, nel match disputato all’Esseneto, chiuso al pubblico per squalifica. Il raddoppio arriva con il goal di Distefano solo 5 minuti dopo. Alla pausa, la squadra di casa è in vantaggio di 2 reti. Al rientro, Montefusco segna il terzo gol dopo soli 8 minuti. Marrale, Casadidio e Liga contribuiscono ai gol negli ultimi minuti: rispettivamente al 65′, 80′ e 85′. Con questa vittoria, l’Akragas raggiunge i 25 punti in classifica, a soli due punti dal Licata, sconfitto ieri con un netto 5-0 dal Real Casalnuovo, e con 5 punti di vantaggio sul Canicattì, che ha pareggiato 1-1 con il Portici. La prossima sfida, già mercoledì con il turno infrasettimanale, sarà contro il Città di Sant’Agata.

Akragas-Gioiese 6-0: 4′ Grillo (rig), 7′ Distefano, 53′ aut Montefusco, 65′ Marrale, 80′ Casadidio, 85′ Liga

IL TABELLINO:

AKRAGAS (3-4-1-2): Sorrentino; Caramanno, Cipolla, Rechichi; Di Mauro (67′ Casadidio), Puglisi, Garufo, Scozzari; Grillo (67′ Inzerillo); (46′ Marrale), Distefano (54′ Liga). A disp.: Governali, Fragapane, Di Stefano, Perez, Sanseverino.. All. Coppa.

GIOIESE (4-3-3): Tammaro; Latella (48′ Armani), (46′ Foti), Mandaglio (69′ Di Pinto), Montefusco (75′ De Rosa), Messaggi, Guerrisi, Toscano, Sanchez, Di Maggio, Miceli. A disp.: Rugolo, Damato. All. Arcidiaco.

ARBITRO: Carrisi di Padova (Condrut-Carraretto).

MARCATORI: 4′ Grillo (rig), 7′ Distefano, 53′ aut Montefusco, 65′ Marrale, 80′ Casadidio

NOTE: Ammoniti: Miceli

Foto Nino Piraneo