“Quando qualcuno dice che all’Akragas ci sono le porte girevoli, glielo lascio dire perché forse non sa che in serie D il mercato è sempre aperto, non ci sono vincoli, fino al 5 gennaio si può andare via”. A parlare in una recente conferenza stampa, è il ds dell’Akragas Peppe Cammarata e il riferimento è alle critiche sulla gestione dei giocatori biancazzurri. Dall’inizio del campionato alla rosa iniziale sono stati “innestati” altri 16 giocatori, tra difensori, centrocampisti e portieri e altrettanti sono andati via, alcuni di recente, per motivi personali (Pantano- Busa’) altri per decisioni societarie (Leuca). Di alcuni poi non si hanno più notizie: vedi Morimoto che presentato in pompa magna ad inizio stagione, si è limitato a fare ospitate in tribuna con selfie inclusi nelle prime giornate di campionato. Ad oggi pare si aspetti ancora il passaporto. Voci sempre più insistenti danno in partenza per motivi tecnici anche il centrocampista Llama. Il ds Cammarata non ha confermato ma ha annunciato che a breve ci saranno cambiamenti: “Nei prossimi giorni qualcuno andrà via, intanto stiamo valutando un paio di profili che ci ha richiesto il mister, non è facile perché giocano in altre squadre, ma ci proveremo”. – Ha spiegato Cammarata . Nelle gare di campionato disputate finora, la squadra della città dei Templi ha riportato 8 sconfitte (5 in casa), 6 vittorie (di cui 4 fuori casa) e ha pareggiato 3 volte, mentre a guidare la classifica dei marcatori è Andrea Di Mauro, con 5 reti segnate. Intanto la squadra, dopo l’amichevole vinta con il Gela, si sta preparando per l’incontro non facile contro il Licata, che si svolgerà domenica 7 gennaio al “Saraceno” di Ravanusa. La squadra “di casa” con i suoi 26 punti si trova più in alto di quattro posizioni rispetto all’Akragas (21pt.) Il 10 settembre scorso proprio nella prima di campionato l’Akragas aveva perso contri i gialloblu con il risultato di 1 – 4. La prossima sarà come sempre “una gara sentita ed importante” , come la definisce Cammarata che conclude: “Ci stiamo preparando al meglio per cercare di fare un regalo alla nostra tifoseria che lo merita e che ci segue ovunque”.