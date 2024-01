Tanta passione per la musica. Un vero e proprio amore che ha spinto Gianluca Mazzarella, 45 anni, a girare il mondo in cerca sempre di maggiori possibilità. E’ un talento agrigentino, si è spostato tanto ma l’Italia è sempre nel suo cuore. Da qualche mese è uscito il suo primo album dal titolo “Sud” arrivato dopo diversi anni di lavoro nel mondo della musica: “Ho aspettato il momento giusto per dire delle cose -dice Gianluca-. Facevo ascoltare le canzoni alle persone a me vicine e mi rendevo conto che suscitavano delle emozioni”. Da qui, dunque, la decisione di pubblicare il suo primo album che sta già facendo il giro nelle radio di Roma. Una passione quella dell’agrigentino che nasce all’età di 15 anni dopo aver ricevuto in regalo la sua prima chitarra. Gianluca è cresciuto in un ambiente carico di musica, spesso si trovava ad ascoltare cantautori e quella voglia è contagiosa… SUD raccoglie canzoni scritte negli ultimi anni: “Uno scrive quello che diventa, la mia indole è sicuramente quella del migrante, anche per destino-racconta il cantautore-. Se è vero che la meta in fondo è il viaggio stesso, un giorno mi è passato per la mente che il Sud potesse non essere necessariamente il punto di arrivo. Ma magari la stella da guardare per capire dove mi trovo, aggiustare la rotta lungo il cammino, comprendere il senso delle mie scelte, del mio crescere.” Gianluca Mazzarella si definisce né poeta né cantante ma uno che cerca di tirare fuori le proprie emozioni e comunicarle.

Il suo sogno nel cassetto? Che il suo primo album venga apprezzato.