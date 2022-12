Mensa scolastica, Roberta Zicari: “Che sia accessibile a tutti”

“Se ne avessimo la capacità, il sogno sarebbe creare mense Comunali nelle scuole e gestirle con personale proprio ed in utilizzo (come i precettori del reddito di cittadinanza o i lavoratori di pubblica utilità). Ma ad oggi, purtroppo, come Comune non ne siamo in grado, quindi plaudo e mi complimento con la scuola Esseneto e con le altre scuole che hanno avviato il servizio mensa autonomamente.” Lo scrive in una nota il consigliere comunale di Agrigento, Roberta Zicari che continua: “Che adesso il Comune intervenga mediante voucher per sostenere economicamente le famiglie con un isee entro certi limiti. Secondo me, questo modello può funzionare: le famiglie scelgono le ditte che offrono il servizio e ne controllano il corretto andamento, il Comune interviene economicamente per portare equità e rendere accessibile a tutti l’acquisto dei pasti.”