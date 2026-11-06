Agrigento, mensa scolastica ancora ferma: la Quinta Commissione ascolta Torregrossa. Nuova audizione in arrivo

La refezione scolastica al centro della seduta del 5 novembre. Chiesti chiarimenti all’assessora sui tempi di riattivazione, ma non c’è ancora una data per la ripartenza. Affrontati anche impianti sportivi e pista di pattinaggio.

La mensa scolastica resta uno dei nodi aperti ad Agrigento. Ieri, 5 novembre, la Quinta Commissione consiliare ha ascoltato l’assessora allo Sport e all’Istruzione, Elisa Torregrossa, per fare il punto sull’avvio del servizio di refezione scolastica. Nel corso dell’audizione i consiglieri hanno posto diversi quesiti, chiedendo chiarimenti e aggiornamenti sullo stato della procedura. La mensa, ancora ferma dall’inizio dell’anno scolastico, continua a rappresentare un problema per le famiglie, costrette a organizzarsi autonomamente per garantire il pranzo ai figli.

La domanda principale resta senza risposta: quando ripartirà il servizio?

La Commissione ha concordato di convocare a breve una nuova audizione dell’assessora Torregrossa per proseguire l’approfondimento e acquisire ulteriori riscontri.

Impianti sportivi e pista di pattinaggio

Oltre alla mensa, la seduta ha affrontato lo stato di partecipazione al bando regionale per gli impianti sportivi (D.D.G. n. 3201 del 24 settembre 2026). Esaminata anche la situazione della pista di pattinaggio, con particolare riferimento all’avvio dei lavori, allo stato di attuazione, al rispetto dei tempi e al rendiconto previsto entro il 31 dicembre 2026.

La Commissione: «Attività concreta e costante»

La Quinta Commissione ha ribadito l’intenzione di svolgere un’attività di verifica e approfondimento sulle materie di competenza, contribuendo al lavoro dell’Amministrazione e del Consiglio comunale. «La V Commissione intende esercitare fino in fondo il proprio ruolo istituzionale con attenzione, responsabilità e concretezza», si legge nella nota diffusa al termine della seduta. La Commissione è presieduta da Laura Vento ed è composta da Alessia Cantone, Elvira Mangione e Cristian Licata. Il confronto proseguirà con una nuova audizione. Sulla mensa, però, le famiglie attendono ancora la risposta più importante: una data certa per il ritorno dei pasti nelle scuole.

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