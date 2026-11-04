Agrigento, Torregrossa resta ma il nodo M5S è aperto: a dicembre il “tagliando” di Sodano

Dalle indiscrezioni sulla possibile sostituzione dell’assessora ai rapporti ancora da chiarire con il Movimento 5 Stelle. Il sindaco aveva annunciato una verifica semestrale sui risultati della Giunta: a dicembre il primo banco di prova.

AGRIGENTO – Elisabetta Torregrossa resta nella Giunta guidata da Michele Sodano. Ma la sua permanenza nell’esecutivo, dopo le indiscrezioni di ottobre su una possibile sostituzione, lascia aperta una questione politica: quale ruolo ha oggi il Movimento 5 Stelle nell’amministrazione comunale e quale rapporto mantiene con la propria rappresentante in Giunta?

Per comprendere la situazione bisogna tornare alla campagna elettorale. Il M5S aveva scelto di sostenere Sodano senza presentare il proprio simbolo, facendo confluire i propri candidati nella lista del Partito Democratico. L’obiettivo era ottenere una rappresentanza in Consiglio comunale, ma nessuno dei candidati riconducibili all’area pentastellata è stato eletto. I seggi conquistati dalla lista sono andati agli esponenti del PD.

Il Movimento si è così ritrovato senza una rappresentanza autonoma in Consiglio comunale, mantenendo però un posto nell’esecutivo.

Da Bracco a Torregrossa: la rappresentanza del M5S

In un primo momento, per la quota pentastellata, era stato indicato Filippo Bracco. La sua designazione non si è concretizzata per ragioni di opportunità politica. Successivamente è arrivata la scelta di Elisabetta Torregrossa, candidata non eletta nella lista del PD, entrata in Giunta con le deleghe all’Istruzione, alle politiche educative, allo sport, alle tradizioni popolari e ai rapporti con l’associazionismo sportivo.

Una nomina che ha garantito al Movimento 5 Stelle una presenza nell’amministrazione, nonostante l’assenza di propri rappresentanti in Consiglio.

Resta però da chiarire quale sia oggi il rapporto politico tra l’assessora e i vertici pentastellati. Angelo Cambiano, deputato regionale e riferimento del Movimento nel territorio, e Ida Carmina, deputata nazionale, sono stati interlocutori nella fase di formazione della Giunta. Ma quale ruolo svolgono oggi nei rapporti con Sodano? E Torregrossa continua a rappresentare pienamente il Movimento?

La sostituzione ipotizzata e poi rientrata

A ottobre erano circolate indiscrezioni su una possibile uscita di Torregrossa dall’esecutivo. Secondo alcune ricostruzioni, il sindaco avrebbe manifestato la volontà di procedere alla sua sostituzione.

Anche Report Sicilia, il 20 ottobre, aveva riferito di un possibile avvicendamento e di interlocuzioni con Angelo Cambiano per individuare un’altra figura in quota Movimento 5 Stelle.

L’ipotesi, tuttavia, non si è concretizzata. Dopo un vertice tra Sodano e gli assessori, la possibile sostituzione sarebbe rientrata. Nel successivo riassetto della Giunta, seguito alle dimissioni di Giovanni Crosta, è entrato Michelangelo Lo Piparo, mentre Maria Miccichè ha assunto il ruolo di vicesindaca. Torregrossa è rimasta al suo posto.

Nessuna revoca, dunque, ma neppure un chiarimento pubblico sui rapporti politici tra il sindaco e il Movimento 5 Stelle.

A dicembre il tagliando annunciato da Sodano

C’è poi un impegno assunto dallo stesso sindaco all’inizio del mandato che adesso torna d’attualità.

Il 24 giugno, come riportato da AgrigentoOggi, Sodano aveva illustrato il metodo di lavoro scelto per la propria squadra. «Ognuno di voi sarà sindaco», aveva detto agli assessori, ai quali erano stati assegnati obiettivi concreti da raggiungere entro sei mesi.

Una sorta di tagliando amministrativo, con una verifica del lavoro svolto, dei risultati raggiunti e la possibilità di valutare eventuali sostituzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

La prima verifica, seguendo quella scadenza, dovrebbe arrivare nella seconda metà di dicembre.

Quali risultati hanno prodotto i singoli assessorati? Quali progetti sono stati avviati? Quali obiettivi sono stati effettivamente raggiunti?

Domande che riguardano l’intera squadra di governo, non soltanto Torregrossa. Dopo i primi mesi di amministrazione, il sindaco sarà chiamato a confrontare gli impegni iniziali con quanto concretamente realizzato.

Il nodo politico del Movimento 5 Stelle

Nel caso di Torregrossa, tuttavia, alla verifica amministrativa si aggiunge una questione politica.

Il Movimento 5 Stelle ha sostenuto Sodano alle elezioni, ha rinunciato al proprio simbolo e non ha ottenuto rappresentanti in Consiglio comunale. La presenza in Giunta costituisce, quindi, il principale elemento di partecipazione del Movimento all’amministrazione.

Le indiscrezioni sulla possibile sostituzione dell’assessora, seguite dalla sua permanenza nell’esecutivo, hanno lasciato senza risposta una domanda: quale peso politico esercita oggi il M5S nelle scelte della maggioranza?

E soprattutto, esiste ancora una piena condivisione tra il sindaco, l’assessora e i riferimenti territoriali del Movimento?

A dicembre il “tagliando” annunciato da Sodano dovrebbe riguardare i risultati dell’intera squadra. Non è detto che coincida con una nuova verifica degli equilibri politici, ma il caso Torregrossa resta sullo sfondo.

Perché Torregrossa è rimasta in Giunta. Quello che resta da capire è se, e in quale misura, rappresenti ancora politicamente il Movimento 5 Stelle nell’amministrazione Sodano.

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