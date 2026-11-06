È allarme sicurezza sul lavoro in Sicilia. I dati Inail aggiornati al 30 settembre 2026 registrano un aumento dell’8% delle denunce di infortunio, salite a 15.203 casi rispetto ai 14.083 dello stesso periodo dell’anno precedente. Il dato più drammatico riguarda i morti sul lavoro: le denunce con esito mortale sono salite a 76, contro le 65 del 2025.
La crescita del fenomeno colpisce anche gli studenti (+9,3%, con 2.398 denunce) e gli infortuni in itinere nel tragitto casa-lavoro, che segnano un +9,8%. A livello di comparti, la gestione Industria e Servizi cresce dell’8,5%, mentre resta stabile l’Agricoltura.
Tra i settori economici più colpiti spiccano la sanità (1.892 casi), seguita da costruzioni (1.455), commercio (1.451) e trasporti (1.219). La mappa del rischio vede Catania in testa alla classifica regionale con 6.123 denunce (il 28,6% del totale), seguita da Palermo con 5.113 casi e Messina con 2.453.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp