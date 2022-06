Menfi, tutto pronto per il “Venezuela Day”

Menfi abbraccia i tantissimi Italo-venezuelani del territorio, in occasione della Festa dell’Indipendenza del Venezuela, il 5 luglio 2022, con degli eventi dedicati. A Menfi e in Sicilia vivono tantissimi Italo-venezuelani, che da anni sono parte integrante di questa comunità. Molti di loro sono discendenti delle migliaia di menfitani e siciliani, che nel secolo scorso partirono per il Venezuela in cerca di migliori possibilità lavorative, contribuendo al progresso civile ed economico del paese dell’America Latina. Oggi, circa un terzo della popolazione venezuelana è di origine italiana, ed ognuno di loro ha una storia da raccontare. Un legame unico tra Sicilia e Venezuela fatto di lingua, cultura, tradizioni. Questo è un tesoro che il movimento Nuovo 15 Settembre vuole valorizzare e festeggiare, per tenere viva la storia della comunità Italo-venezuelana, per il presente ed il futuro di Menfi. Insieme al Comune di Menfi e Maharìa, il movimento di giovani che sta contribuendo a promuovere scambi culturali a Menfi, promuove il Venezuela Day: un momento di festa, incontri, racconti, con musica e specialità culinarie venezuelane.

Ecco il programma (5 luglio 2022): Piazza Venezuela, Menfi Ore 18.30: Alzabandiera e accoglienza dei partecipanti

Maharìa, Via Santi Bivona 13, Menfi Ore 19:30: Mostra di pittura di Alessandra Vassallo – Viaggio nella letteratura venezuelana

Networking fra partecipanti

Incontro con il famoso David Placer, giornalista e scrittore venezuelano con interviste video e dialoghi sul Venezuela. Ore 20.30: Aperitivo con piatti e drink venezuelani

DJ Set di Yean D’Amico Per info e prenotazioni:

0925 442635 | 388 898 77 65 (anche WhatsApp)