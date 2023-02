Menfi, il tabacchino chiuso per la frana potrà riaprire in un container

Giuseppe Scirica potrà riaprire la sua attività in un container. Il tabaccaio di Menfi ha dovuto sospendere la propria attività a novembre 2021 per la frana che si è abbattuta su Porto Palo. Il container è arrivato e Scirica spera di tornare a lavorare tra due, massimo tre settimane. Si sta occupando degli adempimenti burocratici. Degli allacci necessari si occupa, invece, il Comune di Menfi che ha fatto realizzare i lavori per la collocazione del container. Il finanziamento di 500 mila euro per il consolidamento del costone di Porto Palo è già disponibile e bisognerà soltanto definire l’iter e realizzare i lavori su progetto del Comune di Menfi. Sulla vicenda Porto Palo c’è stato l’intervento del presidente della Regione, Renato Schifani. Lo scorso mese di gennaio, l’uomo aveva anche iniziato una protesta posizionandosi con dei cartelli proprio sopra la montagna di fango (nella foto).