Soroptimist e Bocconi: pubblicato il Bando per il corso gratuito per giovani laureate

“Anche quest’anno un progetto nazionale del Soroptimist offre una prestigiosa opportunità professionalizzante dedicata a giovani studentesse che potranno accedere gratuitamente ad un corso della Bocconi .” Lo afferma la Presidente del Club di Agrigento Margherita Trupiano che conferma che è stato pubblicato il bando per giovani laureate di età massima 28 anni, in possesso di laurea specialistica o magistrale e buona conoscenza della lingua inglese, che potranno candidarsi per partecipare al corso di formazione “Leadership e genere: una sfida sostenibile”, organizzato dalla SDA Bocconi School Management dell’Università Bocconi di Milano.

” Il corso -spiega- si articola in 3 edizioni: I edizione: 24-25-26 maggio 2023; II edizione: 28-29-30 giugno 2023; III edizione: 5-6-7 luglio 2023. Le candidate, dovranno compilare l’apposita domanda di partecipazione, reperibile sul sito www.soroptimist.it , sezione Bandi, e inoltrarla entro il giorno 28 febbraio 2023 alla mail [email protected] ”.

Le domande di partecipazione saranno valutate da apposita Commissione costituita dalla Presidente del Club, che la presiede, e da due Socie dalla stessa nominate e che convocherà le candidate per un colloquio e compilerà una graduatoria dalla quale risulteranno la vincitrice e le altre candidate idonee, che nell’ordine di graduatoria potranno subentrare alla vincitrice nel caso di rinuncia di quest’ultima. Le spese di viaggio e soggiorno resteranno a carico delle corsiste. La sede del Corso è nella SDA Bocconi di Milano, in via Bocconi 8 che rilascerà un attestato finale di frequenza alle partecipanti all’importante attività formativa.