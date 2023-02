Da Sanremo al cinema. Colapesce e Di Martino debuttano con “La primavera della mia vita”

Esce oggi La primavera della mia vita, il road movie con cui Colpaesce e Di Martino debuttano al cinema, diretti da Zavvo Nicolosi, già regista dei videoclip dei due artisti. Colapesce e Di Martino sono i protagonisti, autori del soggetto e della sceneggiatura, nonché autori e interpreti della colonna sonora originale, anche se a dare il titolo alla pellicola è una canzone di Madame; “Splash”, il brano con cui il duo ha vinto il premio della critica a Sanremo, sarà la colonna sonora dei titoli di coda.

A fare da sfondo alla storia narrata è la Sicilia, filtrata attraverso un’ottica speciale che permette di rileggere il passato della duo- band di cui è spiegata l’identità, il nome, la personalità e il carattere di entrambi i cantautori. Sebbene la Sicilia sia un leitmotiv, essa è ben lontana dall’immagine folkloristica e stereotipata di sempre.

Nel cast, oltre a Stefania Rocca, l’eccentrica agente, Corrado Fortuna, il meccanico con un’imprevedibile passione per i Doors, Demetra Bellina e la misteriosa Sofia che accompagneranno i due protagonisti in un viaggio surreale e poetico, sono presenti molti ospiti musicali: Madame, Roberto Vecchioni, Brunori Sas, ErlandØye e La Comitiva.

Antonio e Lorenzo sono due amici, con un passato musicale in comune e un futuro tutto da scrivere. Dopo la rottura del loro sodalizio professionale e un lungo periodo di silenzio, Antonio (Dimartino) ricontatta Lorenzo (Colapesce) per un nuovo progetto. Questa volta la musica non c’entra, ma la posta in gioco è così alta da smontare l’iniziale diffidenza di Lorenzo e la scadenza così stretta da trascinare i due amici in una spericolata, quanto temeraria, corsa contro il tempo in cui le sorprese non finiscono mai.

Antonio e Lorenzo dovranno fare i conti con il proprio passato e con se stessi, fino a una sconvolgente rivelazione.

La primavera della mia vita sarà in sala come evento speciale il 20 e il 21 febbraio e sarà proiettato al Cinema Multisala Ciak di Agrigento con lo spettacolo delle ore 20.00