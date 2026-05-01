I poliziotti del Commissariato di Canicattì, nel corso di alcune perquisizioni, hanno rinvenuto un fucile e tre munizioni nel sottotetto di uno stabile. Lo spazio, secondo quanto ricostruito, è riconducibile ad un diciannovenne del posto che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione.

Il controllo è scattato in seguito all’inchiesta sul tentato omicidio ai danni di un ragazzo poco più che maggiorenne avvenuto negli scorsi giorni. Le forze dell’ordine hanno alzato il livello di allerta. L’arma, perfettamente funzionante, è risultata essere stata rubata nel 2022. Dopo il sequestro è stata inviata nel laboratorio della Scientifica per gli accertamenti del caso.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp