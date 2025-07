AGRIGENTO – Questa sera, Piazza Stazione diventerà il palcoscenico di un evento emozionante dedicato alla memoria di Giuseppe Cammarata. Nonostante le sfide burocratiche, l’attesa manifestazione “U venniri a villa” celebrerà la vita e l’eredità artistica di Giuseppe con una serie di esibizioni uniche.

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi artisti che hanno condiviso il palco e l’amicizia con Giuseppe nel corso della sua carriera. Tra gli ospiti speciali ci saranno i Dioscuri, con Giovanni Lo Brutto, Edoardo Cicala, Filippo Lo Brutto, Valeria Micciché, Angelo Sanfilippo, Peppe Marino alla chitarra, Christian Falzone e Filippo Spalletta. Inoltre, i Duettango in quartet, con Angelo Sanfilippo, Federico Mungioví alla chitarra, Christian Falzone e Filippo Spalletta, e il Duo chitarristico formato da Giuseppe Marino e Federico Mungioví, due alunni di Peppe Cammarata amati e stimati.

Un tributo particolare va ai Sicily Swing, il gruppo che, con Massimo Analfino, ha fortemente voluto questo evento in onore di Giuseppe Cammarata. Massimo Analfino, per il grande bene che nutriva verso Giuseppe, ha promosso con passione questo evento che celebra la sua memoria. I Sicily Swing, con Massimo Analfino, Alessandro Scibetta, Luigi Romeo, Giacomo Consolo, Gerlando Callea e Flavio Gucciardino, arricchiranno la serata con il loro stile unico.

A concludere la serata con una performance memorabile sarà Sergio Criminisi, con cui Peppe Cammarata ha condiviso quasi due decenni di esperienze nello spettacolo “Musica in Pittura”. L’evento rappresenta non solo un tributo musicale, ma anche un’opportunità per la comunità di ricordare e onorare un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale di Agrigento.

