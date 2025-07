Gabriele Baron Assume il Comando della Guardia di Finanza di Agrigento. Lascia un emozionantissimo Moro.

AGRIGENTO – Gabriele Baron è ufficialmente il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento. La cerimonia di insediamento, avvenuta oggi, ha visto la partecipazione del generale Roberto Manna, che ha presenziato al passaggio di consegne con il colonnello Edoardo Moro, che lascia il posto dopo due anni di mandato.

Baron, 46 anni, originario di Roma, ha alle spalle una carriera di alto livello. Laureato in scienze per la sicurezza economico-finanziaria, giurisprudenza e scienze politiche, ha ricoperto incarichi di prestigio in diverse città italiane, tra cui Livorno, Roma, Pordenone e Trieste, e ha guidato il nucleo di polizia tributaria di Livorno e il nucleo speciale di polizia valutaria di Roma.

Il nuovo comandante ha dichiarato di ispirarsi al beato Rosario Livatino, sottolineando il valore di passare ogni giorno accanto al suo monumento all’interno della caserma. “Entrare ogni giorno in questa caserma è un valore da cui trarre ispirazione”, ha affermato Baron, facendo riferimento alla figura del giudice martire della legalità. Inoltre, Baron ha mostrato entusiasmo per il suo insediamento in un anno di grande rilevanza per la città: Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. “Sono felice di arrivare in un momento così importante per la città, non vedo l’ora di contribuire e mettermi in gioco”, ha dichiarato.

Il colonnello Edoardo Moro, visibilmente emozionato, ha concluso il suo intervento con parole di affetto per Agrigento: “Sono stato una persona vera e sincera con tutti, ho esaltato questa città quando c’era da farlo e l’ho criticata senza nascondermi quando mi è stato chiesto un parere.” Con il passaggio di consegne, si apre una nuova fase per la Guardia di Finanza di Agrigento, con l’augurio che il nuovo comandante continui a rafforzare il lavoro di sicurezza e legalità nella provincia.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp