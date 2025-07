Ieri sera sono state accese le luminarie in via Atenea e questa sera, venerdì 4 luglio, prende ufficialmente il via la festa di San Calogero. Dieci giorni di processioni ed eventi fino al 13 luglio. Quest’anno, a causa dei lavori che interessano il Santuario, tutte le funzioni religiose, compresa la benedizione del pane, si svolgeranno nella Basilica dell’Immacolata, ad eccezione delle uscite per le processioni e il rientro nelle due domeniche. Un programma ricco realizzato con la supervisione di Don Gerlando Montana Lampo, rettore del Santuario di San Calogero. La festa inizia stasera alle 21, in piazza Stazione, con l’inaugurazione della 21esima edizione del “U Venniri a Villa”.

Ieri sono stati definiti gli ultimi dettagli da parte dell’Associazione Portatori guidata dal segretario generale Salvatore Moscato. Stasera alle 21,30 inizia lo spettacolo musicale con artisti locali. I primi a salire sul palco l’Orchestra Siciliana artisti agrigentini (Giuseppe Sciortino, Damiano Pagano, Rino Boccadoro, Nino Casesa, Lello Casesa, Mario Vasile, Tonino Balletti, Mimmo Pontillo). Omaggio a Giuseppe Cammarata.

A seguire sul palco saliranno il gruppo bandistico I Tammura di Girgenti e il gruppo folk I Fiori del Mandorlo. Poi si svolgerà il memorial Giuseppe Cammarata, al quale partecipano, i Dioscuri con Eduardo Cicala e Giovanni Lo Brutto; I Duettango And The Groove Makers con Angelo Sanfilippo, Christian Falzone e Lele Gambera; i Sicily Swing con Massimo Analfino, Alessandro Scibetta, Giacomo Consolo, Flavio Gucciardino, Valeria Micciché, Federico Mongiovì e Sergio Criminisi. Nel corso della serata lo pastry chef Giovanni Mangione realizzerà la piramide dei cannoli di San Calò. Cannoli con ricotta che saranno distribuiti ai presenti.

Il programma proseguirà sabato 5 alle 17 con l’ingresso del complesso bandistico “The Washington Navel” di Ribera; alle 20 la benedizione della nuova Vara e a seguire in piazza Stazione il concerto con Lello Analfino e i Tinturia. La prima domenica, 6 luglio, l’uscita a mezzogiorno, con la processione che si snoderà per il centro storico, con arrivo a porta dell’Addolorata. Prima alle 10:30 nella Basilica dell’Immacolata la Santa Messa presieduta da don Giuseppe Cumbo. Alle 21,30 la solenne processione serale e alle 23 la tradizionale “maschiata”. Da ricordare che tutte le iniziative collaterali della festa di San Calogero si svolgeranno in piazza Stazione. Leggi anche: Al via la festa di San Calogero: grande musica in piazza Stazione

