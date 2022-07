“Memoria è Patrimonio”: La spiaggietta ospita il secondo appuntamento

Il Lido La Spiaggietta ospiterà mercoledì prossimo 20 luglio, alle ore 20, il secondo appuntamento della Rassegna Letteraria “Memoria è Patrimonio” giunta alla II edizione. Sarà presentato il libro di Salvatore Nocera Bracco “Il medicartista. Del corpo le cure e le parole”. Converseranno con l’autore Antonio Liotta e Luciano Carrubba, coordinati da Salvatore Picone. Nel corso della serata sarà presentata la mostra di pittura dal titolo: “Emozioni su tela” a cura di Anna Pennica. L’iniziativa, promossa dal comune della Città della Scala dei Turchi e realizzata con il coordinamento di Stefano Tesè e Luciano Carrubba, si inquadra nell’ambito delle manifestazioni del cartellone Costabianca 2022. “Memoria è patrimonio- spiega il sindaco Sabrina Lattuca- è una rassegna letteraria e non solo, che si conferma come l’insieme delle risorse ereditate dal passato che la comunità ritiene espressione dei propri valori e credenze. In particolare, il patrimonio immateriale sembra esprimere in modo evidente il legame stretto con le modalità di costruzione della memoria e dell’identità. Questo percorso che intende promuovere il territorio e la cultura ci porta in direzione della bellezza ed è così che Realmonte vuole crescere”. “La rassegna letteraria, nella sua funzione- afferma Luciano Carrubba- assolve l’idea che la promozione sociale presuppone la realizzazione del valore della libertà e dell’uomo in materia artistica, e quindi culturale”.