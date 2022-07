Codacons: “Che fine fanno le multe elevate dalla Polizia Locale?”

“Che fine fanno le multe elevate dalla Polizia Locale? Città sporca e fuori ogni norma di igiene ambientale, eppure il Comune di Agrigento si distingue per il basso numero di verbali elevati per alcune delle violazioni più frequenti in tema di inquinamento ambientale, se si considera che poche o quasi nessuna di queste, arriva alla riscossione, la frittata è fatta”. Lo scrive in una nota il responsabile Regionale Codacons enti locali, Giuseppe Di Rosa che continua: “Quante delle multe elevate dalla Polizia Locale del Comune di Agrigento arrivano regolarmente alla riscossione?” Il Comune di Agrigento sembrerebbe inadempiente nella trasmissione delle “ordinanze di ingiunzione” dovute al mancato pagamento dei verbali elevati dalla Polizia Locale per varie violazioni da parte degli utenti, tra questi anche “inquinamento ambientale” e “tassa di stazionamento non pagata”. Chi risponde del “danno erariale” alle casse comunali?”