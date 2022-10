“Memoria, accoglienza e integrazione”, incontro promosso dall’istituto “Anna Frank”

Si terrà venerdì 21 ottobre alle ore 16.30, nell’Auditorium del Consorzio Universitario di Agrigento, la conferenza sul tema: “Memoria, accoglienza e integrazione”, promossa dall’Istituto Comprensivo Anna Frank di Agrigento in collaborazione con il Consorzio Universitario “Empedocle” di Agrigento, il Polo Universitario di Agrigento e il dipartimento di Scienze Psicologiche e Pedagogiche Esercizio Fisico e Formazione dell’Università di Palermo. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Welcome Europe”, elaborato dalla ATS (Associazione Temporanea di Scopo) costituita tra diverse istituzioni scolastiche e il Comitato 3 Ottobre, costituitosi all’indomani del naufragio avvenuto nel 2013 al largo di Lampedusa in cui persero la vita 368 migranti, al fine di offrire alle nuove generazioni opportunità di riflessione e approfondimento sui temi dell’accoglienza, della memoria, delle migrazioni e dell’integrazione. Ad aprire la conferenza sarà il Dirigente scolastico dell’Anna Frank, Alfio Russo, che presenterà il progetto e gli elaborati degli studenti dell’istituto che hanno avuto modo di affrontare le delicate tematiche con attività educativo-didattiche dedicate. Hanno confermato la loro presenza, rivolgendo un indirizzo di saluto ai partecipanti, il Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, il Presidente del Consorzio Universitario di Agrigento, Antonio Mangiacavallo, il Sindaco di Agrigento Franco Miccichè, il Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle Antonio Ventriglia, il Presidente del Polo Universitario di Agrigento Gianfranco Tuzzolino, il Direttore del Dipartimento Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio fisico e della Formazione dell’Università di Palermo Gioacchino Lavanco. Gli interventi previsti dal programma saranno a cura di: Pietro Bartolo, già Ufficiale sanitario di Lampedusa ed Europarlamentare, Vito Fiorino, testimone e soccorritore del naufragio del 3 Ottobre del 2013, Remon Karam, studente universitario immigrato in Italia e Fabio Alba, ricercatore di Pedagogia Generale dell’Università di Palermo. Gli studenti dell’Istituto comprensivo e quelli del Polo universitario avranno modo di conoscere e confrontarsi su aspetti fondamentali del fenomeno dei flussi migratori come quello della tutela dei diritti umani, della solidarietà e del dialogo interculturale.