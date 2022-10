Dall’Omceo Agrigento gli auguri a Gabriele Vassallo, nominato nel Consiglio direttivo giovani Efim

“Siamo lieti di apprendere dell’elezione del dottor Gabriele Angelo Vassallo al Consiglio direttivo dei giovani della Federazione europea di Medicina interna (Efim)”. Lo afferma Santo Pitruzzella (nella foto), presidente dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento. “ Ciò dimostra ancora una volta – continua- quanto questa terra sia ricca di menti eccelse che, fortunatamente, non sempre migrano in altre regioni o all’estero. Complimenti da parte del Consiglio e dall’Ordine che rappresento al dottore Vassallo al quale auguriamo buon lavoro e di continuare a camminare su una strada piena di successi professionali”. Gabriele Angelo Vassallo, in servizio all’ospedale “Barone Lombardo” a Canicattì dove lavora nel reparto di Medicina interna, è stato eletto nel corso dell’ultimo congresso svoltosi a Malaga, in Spagna, insieme con altri quattro colleghi internisti provenienti da altre nazioni.