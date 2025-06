“A Marco e a tutti gli eroi silenziosi in divisa, va la gratitudine del Governo e dell’Italia. Grazie per esserci sempre”. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per ringraziare l’agrigentino Marco Ciulla, il poliziotto della sezione Volanti della Questura di Agrigento che, libero dal servizio, insieme al capitano dei Carabinieri della Compagnia di Agrigento, Alberto Santino, e con la collaborazione e il contributo della Centrale Operativa dell’Arma, hanno salvato la vita ad un ragazzo che aveva deciso di togliersi la vita.

“Marco, poliziotto delle Volanti di Agrigento, libero dal servizio, stava tornando a casa ed è stato fermato da un ragazzo che chiedeva aiuto – racconta sui social la premier Giorgia Meloni -. Il giovane era alla disperata ricerca del fratello 22enne, che si era allontanato da casa manifestando intenti suicidi, e aveva trovato la sua auto nei pressi di un cavalcavia. A poca distanza da lì Marco ha notato la figura di un giovane che aveva scavalcato il guard-rail e che si era avvicinato pericolosamente al parapetto della strada sopraelevata. Dopo essersi avvicinato ha cominciato con cautela a parlare con lui, scoprendo che si trattava proprio della persona ricercata dai familiari e che, dopo una fortissima delusione d’amore, voleva farla finita”.

“Con tempismo – conclude il presidente del Consiglio -, approfittando della distrazione del ragazzo e con il supporto di una pattuglia dei carabinieri, Marco è riuscito ad afferrarlo e a portarlo in salvo per poi affidarlo al personale sanitario”.

