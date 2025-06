Giornata della legalità: orchestra scuola intitolata a Rosario Livatino al Teatro di Cammarata

Un evento emozionante e ricco di significato ha animato il teatro comunale Lena di Cammarata in occasione della Giornata della legalità “Sub Tutela Dei”. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Cammarata, dalla Proloco e dalla sezione di Cammarata e San Giovanni Gemini della Fidapa BPW Italy, ha visto l’intitolazione dell’orchestra dei ragazzi del plesso Dante Alighieri dell’istituto comprensivo Philippone -Giovanni XXIII a Rosario Livatino, martire della giustizia e della fede. L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del dirigente scolastico, Giuseppe Oliveri, e del sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane, seguiti dalla presentazione della Giornata della legalità a cura della docente Maria Elena Butera. L’iniziativa, proposta dalla docente Maria Rita Di Marco, è stata sostenuta dal gruppo dei docenti di Strumento musicale: Fabio Arcodia, Ester Esabon e Ignazio Gagliano.

Personalità di grande rilievo sono intervenute per approfondire diversi aspetti della vita di Livatino: il suo essere uomo, magistrato e persona di fede. Particolarmente toccante è stato il momento in cui la professoressa Di Marco ha motivato la scelta di dedicare l’orchestra a un magistrato martire, sottolineando come la musica possa essere uno strumento di cambiamento sociale e di promozione dei valori tra i giovani. La serata è proseguita con l’esecuzione dell’inno con testo scritto dalla stessa Di Marco, accompagnata dal violino di Ester Esabon. La lettura del testo ha commosso l’intera platea, culminando in un momento di grande partecipazione durante l’esecuzione corale delle classi prime della secondaria di primo grado e delle quarte e quinte della primaria, dirette dai maestri Zoccatelli e Di Marco, con l’accompagnamento dell’orchestra. È stato un momento molto toccante, che ha unito cultura, fede e impegno sociale in un messaggio potente e ispirante.

Il maestro Virginio Zoccatelli, docente del conservatorio di Trieste, ha curato la composizione musicale dell’inno, mentre il maestro Giuseppe La Rosa, vice direttore del conservatorio di Palermo, ha dato il battesimo ufficiale all’orchestra Rosario Livatino. La serata è stata arricchita dalla testimonianza di rilievo, tra cui quella del sindaco di Canicattì, città natale di Livatino. Un momento di forte significato simbolico è stato il gemellaggio con l’istituto comprensivo Pentimalli di Gioia Tauro (RC), rappresentato dal dirigente scolastico Domenico Pirrotta, che ha raccontato la necessità di una società che vuole affrancarsi dalla criminalità organizzata con il tema “La scuola di Gioia Tauro, la diversa narrazione”.

La serata si è conclusa con la presentazione di una bellissima scultura del maestro Cosimo Allera, che sarà collocata nel parco Rosario Livatino ad Agrigento il 21 settembre prossimo, in occasione del 35° anniversario della scomparsa del giudice. Inoltre, sono state consegnate delle targhe ricordo, rendendo l’evento ancora più speciale e commemorativo.

