Dal 1° giugno 2023, giorno in cui la Croce Rossa Italiana – Italian Red Cross ha preso in gestione l’hotspot di Lampedusa, al 31 maggio 2025, abbiamo accolto 144.641 persone migranti. In questi due anni, abbiamo fornito assistenza a 3.434 sbarchi e preso in carico e segnalato 5.973 vulnerabilità e bisogni specifici.

Così Rosario M.G. Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana.

“Diamo valore ad ognuna di queste vite, diamo Umanità a chi soffre, lo facciamo ogni giorno, consapevoli che solo così è possibile costruire una cultura della Pace”. L’1 giugno è stato un anniversario importante: due anni della presenza della Croce Rossa Italiana quale gestore dell’hotspot dell’isola di Lampedusa. I numeri dell’impegno sono notevoli. Ma il punto è che non sono numeri: ma vite. E noi cerchiamo di dare valore ad OGNUNA di queste vite.

Lo facciamo ogni giorno, consapevoli che solo così è possibile costruire una cultura della pace, capace di portare ogni individuo e la comunità internazionale a riflettere seriamente sulla possibilità di anteporre il dialogo a violenza e sopraffazione.

Sono 120 i conflitti in tutto il mondo, milioni le persone ridotte alla fame dalle guerre; si spara su indifesi, strutture sanitarie e anche

sulla Croce Rossa.

E davanti alla sofferenza umana, scegliamo di non voltarci dall’altra parte, di rispondere sempre con concretezza alle difficoltà, di affrontare crisi ed emergenze con l’obiettivo di non lasciare nessuno solo, e di raggiungere chiunque, ovunque, con il nostro aiuto.

Paolo Picone

